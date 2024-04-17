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        Haberler Müzik Beatles üyelerinin oğulları bir araya geldi - magazin haberleri

        Beatles üyelerinin oğulları bir araya geldi

        Dünyaca ünlü efsanevi rock grubu Beatles'ın bu defa çocukları bir araya geldi. John Lennon'un oğlu Sean Ono Lennon ile Paul McCartney'nin oğlu James McCartney birlikte yeni bir şarkı besteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:49
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        Bu kez oğulları bir arada
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        Tarihin en ünlü şarkı yazarı ikilisi Lennon-McCartney, Beatles'ın oğulları tarafından yazılan bir şarkıyla yeniden dirildi. John Lennon'un oğlu Sean Ono Lennon ile Paul McCartney'nin oğlu James McCartney bir araya gelerek 'Primrose Hill' adlı yeni bir şarkı yazdı.

        48 yaşındaki Lennon ile 46 yaşındaki McCartney arasındaki ilk işbirliği olan çalışma için McCartney sosyal medyada şöyle yazdı:

        "Bugün yakın arkadaşım (Sean Ono Lennon) ile birlikte yazdığımız şarkıyı paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu şarkının yayınlanmasıyla birlikte gerçekten de ilerlemeye başladığımızı hissediyoruz ve müziği sizinle paylaşmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım."

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        OĞLUMUN YENİ ŞARKISINA BAKIN"

        Paul McCartney de oğlunun şarkısını tanıtmak için sosyal medyadan, “Oğlum James'in 'Primrose Hill' adında yeni bir şarkısı var, şuna bir bakın! Ve şarkının ortak yazarı Sean Ono Lennon'a da kucak dolusu sevgiler" paylaşımını yaptı.

        1977'de Paul ve Linda McCartney'nin çocuğu olarak dünyaya gelen James McCartney, 2013 ve 2016'da iki solo albüm çıkardı. 'Primrose Hill', bu yılın başlarında çıkan solo single'ı 'Beautiful'un ardından geldi. Daha önce babasıyla birlikte şarkılar yazmış olan gelen James McCartney, 1997'nin beğenilen 'Flaming Pie' gibi albümlerinde onunla birlikte çalmıştı.

        John Lennon ve Yoko Ono'nun 1975 doğumlu oğlu Sean Ono Lennon da, annesinin albümlerinde yer alarak müzik kariyerini şekillendirdi. Alternatif rock grubu Cibo Matto'ya katıldı ve grup daha sonra Ringo Starr'ın oğlu Zak Starkey ile birlikte 1998'deki ilk albümü 'Into the Sun'da ona destek verdi. Lennon, Albert Hammond Jr, Soulfly, Mark gibi çeşitli sanatçılarla işbirliği yapmaya devam etti. Ronson ve Jurassic 5'in yapımcılığını üstlendi ve film müziğinin yanı sıra başka solo çalışmalar da yayınladı.

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