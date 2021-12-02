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Bebeği arabaya kilitleyip alışverişe gittiler!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir anne baba 4 aylık bebeklerini otomobilde kilitleyerek alışverişe gitti. Yaklaşık 45 dakika kilitli kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Bebeği arabaya kilitleyip alışverişe gittiler!
İHA

Sakarya'da iddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti.

4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı. Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.

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