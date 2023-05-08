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Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğini 6. kattan atan anne tutuklandı
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Uşak'ta bebeğini 6. kattan atarak öldüren anne tutuklandı

Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldüren kadın tutuklandı

Bebeğini 6. kattan atan anne tutuklandı
AA

Uşak Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atıldı. Bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A. gözaltına alındı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürüldü.

Olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A., tutuklandı.

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