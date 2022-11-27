Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı
ABONE OL

Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 kişi gözaltında

İstanbul'da, kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice Haci, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı

Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı
Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, bebeğiyle yürürken silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün akşamüstü kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci, silahlı saldırıya uğradı. Haci, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda kucağından düşen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin adrese araçla geldikleri belirledi. Polis, olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

ANNE VE BABASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye'de evlendiği, Suriye'deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Önce sevgilisini, sonra kendini öldürdü! Bolu'da kadın cinayeti... - Son dakika haberler
GÜNDEM Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü!
Son dakika: Tekirdağ'daki 'sahte doktor' ile ilgili önemli açıklama
GÜNDEM Tekirdağ'daki 'sahte doktor' ile ilgili önemli ...
Yol ortasında durdurduğu sürücüye böyle saldırdı
GÜNDEM Yol ortasında durdurduğu sürücüye böyle saldırdı
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Irak sınır hattında - Güncel haberler
GÜNDEM Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Para vermedi diye dövüldü, hastanede öldü
GÜNDEM Para vermedi diye dövüldü, hastanede öldü
Üniversiteli öğrencilerin bıçaklı kavgası ölümle bitti! - Son dakika haberler
GÜNDEM Öğrenci evinde dehşet! Bıçakla öldürüldü
Son dakika: Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne gözaltında - Güncel haberler
GÜNDEM 5 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne gözaltında
Türk futbolu acı haberle sarsıldı! Bergama yolundaki taraftarlar... - Spor haberleri
GÜNDEM Maç yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YKS ne zaman? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı (TYT, AYT) başvuru ve sınav tarihi
GÜNDEM 2023 YKS ne zaman?
Van'da filmleri aratmayan olay! Polis, işçi kılığına girip... - En son haberler
GÜNDEM Polis işçi kılığına girip, yakaladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.