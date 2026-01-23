Bebek arabasını alıp gitti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de bir babanın dalgınlığı pahalıya mal oldu. Aracının lastiği patlayınca bagajından çıkardığı bebek arabasını kaldırımda unuttu. Dakikalar sonra gelen adam ise o bebek arabasını alıp gitti.
Giriş: 23.01.2026 - 22:57 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:57
