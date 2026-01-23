Habertürk
        Bebek arabasını alıp gitti! | Son dakika haberleri

        Bebek arabasını alıp gitti!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de bir babanın dalgınlığı pahalıya mal oldu. Aracının lastiği patlayınca bagajından çıkardığı bebek arabasını kaldırımda unuttu. Dakikalar sonra gelen adam ise o bebek arabasını alıp gitti.

        Giriş: 23.01.2026 - 22:57 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:57
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Küçükçekmece'de bir babanın dalgınlığı pahalıya mal oldu.

        Aracının lastiği patlayınca bagajından çıkardığı bebek arabasını kaldırımda unuttu.

        Dakikalar sonra gelen adam ise o bebek arabasını alıp gitti.

        Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti

        İstanbul Avcılar ilçesinin eski dönem belediye başkan yardımcılarından Burçin Baykal (41) önceki gün intihar etti. Baykal, Ataköy Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlanırken 2 ay önce de Baykal'ın ağabeyi Burak'ın da intihar ettiği öğrenildi. (İHA)

