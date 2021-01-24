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HaberlerGündem3. Sayfa'Bebek sesi' tartışması kavgaya dönüştü: 4 yaralı! - Haberler
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Komşular arasındaki 'bebek sesi' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Samsun'da 'bebek sesi' yüzünden komşular arasında çıkan yumruklu ve bıçaklı kavgada aralarında apartman görevlisinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

'Bebek sesi' tartışması kavgaya dönüştü: 4 yaralı! - Haberler
DHA

Olay, saat 12.00 sularında İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre G A. (38) ve ağabeyi Ö A. (44),bebek sesi yüzünden komşusu Ersin K.´ın kapısına gelip tartıştı.

DHA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre 2 kardeş, Ersin K. ve araya girmeye çalışan yakınları ile apartman görevlisi Mehmet A.'ya yumrukla saldırdı.

Ersin K., aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken yakınları Sündüz ve İrfan K. ile kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kardeş, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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