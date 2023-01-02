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Bebek Sahili'nde su alan lüks tekne battı

Beşiktaş Bebek Sahili'nde iskelede demirli olan lüks tekne su alarak battı. Tekne, içindeki su boşaltıldıktan sonra vinç ile kurtarıldı

Bebek'te lüks tekne battı
DHA

İstanbul Beşiktaş'ta iskelede demirli olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Tekne içindeki su boşaltıldıktan sonra uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımı ile kurtarıldı.

SU ALMAYA BAŞLADI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bebek Mahallesi, Bebek Sahili'nde meydana geldi. İskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

VİNÇ İLE KURTARILDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre; yaklaşık bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su ise tahliye edildi.

Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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