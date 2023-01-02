Bebek'te lüks tekne battı

DHA

İstanbul Beşiktaş'ta iskelede demirli olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Tekne içindeki su boşaltıldıktan sonra uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımı ile kurtarıldı.

SU ALMAYA BAŞLADI Fotoğraf: DHA Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bebek Mahallesi, Bebek Sahili'nde meydana geldi. İskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.