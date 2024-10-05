Bebeklerde katı gıda ile tanışma serüveni: Hangi gıdalardan kaçınmalı?
Bebekleri tatlar ve dokularla tanıştırmak, onların sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesi açısından önemlidir. Ancak, her besin bebekler için güvenli değildir. Özellikle bazı yiyecekler, bebeklerin sindirim sistemleri tam gelişmediğinden veya alerji riski taşıdığından, dikkatle seçilmelidir. İşte detaylar...
Bebeklerin katı gıdalarla tanışma süreci, hem ebeveynler hem de bebekler için heyecan verici bir dönüm noktasıdır. Ancak bu süreçte hangi gıdaların güvenli olduğunu ve hangilerinden kaçınılması gerektiğini bilmek son derece önemlidir. İşte detaylar...
BEBEKLERDE KATI GIDAYA BAŞLAMA YAŞI
Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin yaklaşık 6 aylık olana kadar yalnızca anne sütü veya mama ile beslenmesini önermektedir. Çocuğunuz 6. ayına yaklaştığında, yavaş yavaş katı gıdalara geçiş yapılabilir. Başlangıçta püre kıvamındaki yiyeceklerle başlanmalı ve zamanla kıvamı artırılmalıdır.
Çocuğunuz 7-8 aylık olduğunda ise farklı besin gruplarından yiyecekleri denemeye başlayabilir. Bu dönemde bebek gevrekleri, et veya diğer proteinler, meyveler, sebzeler, tahıllar, yoğurtlar ve peynirler gibi gıdalar sunulabilir. Ancak, bazı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini unutmamalısınız.
1. BAL: BİR YAŞIN ALTINDAKİ BEBEKLER İÇİN UYGUN DEĞİL
Bir yaşından küçük bebeklere hiçbir şekilde bal verilmemelidir. Bunun nedeni, balın Clostridium botulinum sporları içerebilme riskidir. Bu bakteri, botulizm adı verilen ciddi bir hastalığa yol açabilir.
Bebeklerin bağırsak sistemi bu bakterilere karşı henüz tam olarak gelişmediği için bu sporlar toksin üretebilir ve zehirlenmeye neden olabilir. Bu nedenle, balın çiğ, pişmiş veya işlenmiş hali bir yaşın altındaki bebekler için tehlikelidir.
2. MEYVE SUYU: ŞEKER ORANI YÜKSEK VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ
Meyve suyu genellikle sağlıklı bir seçenek gibi görünse de, 1 yaşın altındaki bebekler için önerilmez. Marketlerde satılan meyve suları genellikle ilave şeker içerir ve bu durum, bebeğinizin kan şekerini hızla yükseltebilir.
Ayrıca, şekerli içecekler diş çürümesine ve obezite riskine de yol açabilir. 1 yaşından sonra bile meyve suyu vermek istiyorsanız, suyla seyrelterek sunmanız daha iyi olacaktır.
3. İNEK SÜTÜ: 1 YAŞINA KADAR UZAK DURUN
Bir yaşın altındaki bebeklerin inek sütü tüketmesi önerilmez. İnek sütü, bebeklerin sindirim sisteminin henüz yeterince gelişmemiş olmasından dolayı sindirilemeyen proteinler ve enzimler içerir.
Ayrıca, içerdiği bazı mineraller bebeğin böbreklerine zarar verebilir. Ancak, bebeklerin 8. aydan sonra tam yağlı yoğurt ve süzme peynir gibi süt ürünlerini tolere edebildiği bilinmektedir. Bu tür gıdaları doktorunuza danışarak beslenme programına dahil edebilirsiniz.
4. ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR: SAĞLIKSIZ VE GEREKSİZ
Bebekler doğal olarak tatlı yiyeceklere eğilimlidir, ancak bu yaşta onları sağlıklı ve dengeli tatlara alıştırmak çok önemlidir. Şekerli atıştırmalıklar ve tatlılar besin değeri taşımaz ve bebeğinizin ilerleyen yaşlarda da sağlıksız besinlere yönelmesine neden olabilir. Bunun yerine, muz gibi doğal tatlılar içeren meyveleri tercih edebilirsiniz.
5. YÜKSEK CIVA İÇEREN BALIKLAR: BEYİN GELİŞİMİNE ZARAR VEREBİLİR
Cıva oranı yüksek olan ton balığı, uskumru ve kılıç balığı gibi balıklar bebeklere kesinlikle verilmemelidir. Cıvaya maruz kalmak, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda, kirli sulardan elde edilen balıklar da zararlı toksinler barındırabileceğinden kaçınılmalıdır.
6. BOĞULMA TEHLİKESİ OLAN GIDALAR: KÜÇÜK VE SERT YİYECEKLERE DİKKAT
Bebeklerin dişleri yeterince gelişmediği için bazı yiyecekleri çiğnemesi ve sindirmesi zordur. Özellikle bütün üzümler, fındık, çiğ havuç ve dolmalık biber gibi sert sebzeler, elma dilimleri, patlamış mısır, sakız ve sert et parçaları boğulma tehlikesi yaratabilir.
Bu tür yiyecekler bebeğinizin nefes borusuna kolayca kaçabileceği için kesinlikle verilmemelidir. Bebeklerin azı dişleri 12 aylık civarında çıkmaya başladığında bu tür yiyecekleri güvenle sunabilirsiniz, ancak yine de yiyecekleri küçük parçalara ayırarak vermelisiniz.
7. KURUYEMİŞ ALERJİSİNE DİKKAT: ALERJİ RİSKİ TAŞIYAN GIDALAR
Kuruyemişler ve özellikle yer fıstığı, yüksek alerji riski taşır. Amerikan Pediatri Akademisi, katı yiyecekleri tolere etmeye başladıktan sonra bebeğinize kuruyemiş ürünlerini tanıtmak için bir çocuk doktoruyla görüşmenizi önerir.
Ailede alerji öyküsü varsa veya bebeğinizin daha önce alerjik reaksiyonlar gösterdiği biliniyorsa, bu konuda ekstra dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, 4 yaşından küçük çocuklara yer fıstığı gibi boğulma riski olan gıdaların verilmemesi gerekir.
8. TURUNÇGİLLER: ASİDİK YAPILARI NEDENİYLE MİDE SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller, 8-10 aylık bebeklere önerilmemektedir. Bu meyveler yüksek asit içeriğine sahip olduğundan, mide rahatsızlığına, reflüye ve hatta bez bölgesinde pişiğe neden olabilir. Turunçgilleri bebeklerin beslenme programına eklerken, bu gıdaları küçük miktarlarda ve dikkatli bir şekilde sunmalısınız.
Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, National Health Service(NHS), What to Expect