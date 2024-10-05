Bebeklerde katı gıda ile tanışma serüveni: Hangi gıdalardan kaçınmalı?

4. ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR: SAĞLIKSIZ VE GEREKSİZ

Bebekler doğal olarak tatlı yiyeceklere eğilimlidir, ancak bu yaşta onları sağlıklı ve dengeli tatlara alıştırmak çok önemlidir. Şekerli atıştırmalıklar ve tatlılar besin değeri taşımaz ve bebeğinizin ilerleyen yaşlarda da sağlıksız besinlere yönelmesine neden olabilir. Bunun yerine, muz gibi doğal tatlılar içeren meyveleri tercih edebilirsiniz.