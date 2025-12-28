Beckham'lar düğünde: Gordon Ramsay'in kızı ile şampiyon yüzücü Adam Peaty evlendi

Ünlü yemek şefi Gordon Ramsey'in model kızı Holly Ramsay ile altın madalyalı Olimpiyat yüzücüsü Adam Peaty evlendi. Çift için İngiltere'nin Bath şehrindeki Bath Manastırı'nda görkemli bir tören düzenlendi.

Televizyon programlarıyla tanınan şef Gordon Ramsay, tarihi kiliseye girerken kızının yanındaydı. Uzun kuyruklu ve dantel detaylı gelinliğinin üzerine beyaz ipek bir pelerin giyen kızı Holly Ramsay'i otomobilden inerken karşılayan Gordon Ramsay, onu öperek kutladı.

25 yaşındaki Holly Ramsay ve 30 yaşındaki Peaty Peaty, törenin ardından kiliseden kol kola çıkarken halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Holly Ramsay'in iki kız kardeşi Tilly ve Megan, Adam Peaty'nin kız kardeşi Bethany ile birlikte nedimeydi. Gelinin annesi Tana da düğünden önce kilise dışında görüntülendi.

Düğüne Beckham ailesi üyeleri ve 'Dragons' Den' dizisi yıldızı Sara Davies gibi birçok ünlü konuk katıldı.

David ve Victoria Beckham çiftine 23 yaşındaki oğulları Romeo ile 20 yaşındaki oğulları Cruz ve 14 yaşındaki kızları Harper da eşlik etti.