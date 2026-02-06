Habertürk
Habertürk
        BEDAŞ duyurdu: 6 Şubat Cuma İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        21 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanabileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek? İşte 6 Şubat 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 01:45 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:45
        1

        Planlı kesinti duyuruları yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama sayfasına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 6 Şubat 2026 günü 21 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 Şubat Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında 21 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

