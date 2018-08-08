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Bedelli askerlik son dakika! Başvuru sayısı 200 bine dayandı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Uzun süredir tartışıldıktan sonra yürürlüğe giren bedelli askerlik başvuruları başladı. 2 günde başvuru sayısı 200 bine dayandı. Peki bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ne zaman sona erecek?

08.08.2018 - 08:12 | Güncelleme:

Bedelli askerlik için başvuru işlemleri sürüyor. Askerliği bedelli olarak yapmak isteyenler askerlik şubelerine giderek işlemlerini yapıyor. E-Devlet üzerinden ilk başvurusunu yapan adaylar 15 bin lira ücreti yatırdıktan sonra bedelli askerlik için askerlik şubesinde işlemlerini yaptırdı.

ÇOK İYİ OLDU, ÇOK SEVİNÇLİYİM

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda bulunan Beyoğlu Askerlik Şubesi'ne oğluyla birlikte Sevim Nurcan Dün başvurumuzu yaptık. Paramızı yatırdık, bugün de teslim edeceğiz. Allahın izniyle kasım ayını bekleyeceğiz. Çok iyi bir şey oldu ben çok sevinçliyim. Önümüzde bir sıkıntıydı bu. Oğlum üniversitede okuyor ama dondurmuştuk dedi.

BİR YANDAN ÜZÜLÜYORUM BİR YANDAN SEVİNİYORUM

Akademisyen olduğunu söyleyen başka bir kişi Üniversite personeliyim. Benim için çok güzel bir şey oldu. Bir yandan üzülüyorum bir yandan da seviniyorum ama olması gereken buymuş. E-devlette başvurdum sonra gittim belgeyi çıkardım sonra gidip ödemeyi yaptım. Neresi çıkacak merak ediyorum dedi.

İÇERİSİ BAYAĞI YOĞUN

İşlemlerini tamamlayan başka bir kişi ise İçerisi bayağı yoğun, çok sıra vardı. Bedelliye başvuru yoğun. Yaklaşık 2 saattir içeride bekledim. Elimize bir belge verdiler içeride form alıp sağlık raporu aldık bedelli askerlik işlemleri E-devletten başlatacağım. 21 gün çok fazla devlete külfiyeti fazla. 21 gün olmasını doğru bulmuyorum diye konuştu. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığı açıklanmıştı

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bedelli askerlik uygulamasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

Bakanlıktaki toplantılara zaman zaman Milli Savunma Bakanı Akar da başkanlık ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer ilgililerin de yer aldığı toplantılarda bedelli askerlik uygulamasının tüm detayları masaya yatırılıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Akar, bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik Bakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Akar, " Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır " diye konuştu.

Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvurunun yapıldığı belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.

Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek.

Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.

 

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