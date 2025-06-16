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        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ücreti değişiyor! 2025 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

        Bedelli askerlik ücreti değişiyor! 2025 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

        Temmuz zammıyla birlikte değişecek rakamlardan birisi bedelli askerlik ücreti olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler yeni rakamı merak ediyor. Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Peki Temmuz 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:34
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        Memur zammının belli olmasıyla 2025 bedelli askerlik ücreti gündeme taşınacak. Temmuz ayıyla birlikte memur maaş zammı ile artışa gidecek ücretlerden birisi de bedelli askerlik olacak. Peki Temmuz 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

        Bedelli askerlik başvurusu yapanların, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuranlar, mevcut ücretle bedelli askerlik yapma hakkı kazanacak. Ancak, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başvuru yapanlar, yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.

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        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

        Bedelli askerlik başvurusu, iki şekilde yapılabilmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusu tamamlanan kişilerin ödeme süreci hemen başlar ve askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin yatırılması gerekir.

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