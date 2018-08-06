Bedelli askerlik düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeyle ilgili çalışanların sorularının başında ise işsizlik maaşı ile ilgili detaylar yer alıyor. Peki; bedelli askerlik yapan çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi? İşte bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili mmerak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR İŞSİZLİK MAAŞI LABİLİR Mİ?

Baştan belirtelim ki bedelli askerlik düzenlemesi içerisinde yer alan 21 günlük zorunlu eğitim, askerlik hizmetinin bir kısmının muvazzaf yani silah altında yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla muvazzaf askerlik göreviyle ilgili yasal düzenlemeler 21 gün temel eğitime giden askerleri de kapsıyor.

Dolayısıyla muvazzaf askerlik görevini yerine getirenler nasıl işsizlik maaşı alabiliyorsa aynı koşullarda bedelli askerlik yapanlar da işsizlik maaşı alabilecekler.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak çalışanların, işsizlik maaşı almaları için 21 günlük eğitimlerinin başlayacağı günden en geç 90 gün öncesine kadar çalıştıkları kurumdan ayrılmaları gerekiyor. 90 günden daha uzun süre önce kendi isteğiyle çalıştığı kurumdan ayrılanlar işsizlik maaşından yararlanamaycak.

Bedelli askerlik düzenlemesiyle vatani görevlerini yerine gertirecek çalışanların, bulundukları kurumdan ayrıldıklarında işten çıkış nedeninin SGK'ya askerlik olarak bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde bedelli askerlik yapacak çalışanlar işsizlik maaşı haklarını kaybetmiş olacak.

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