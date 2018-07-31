Çalışanların işsiz kalması durumunda yeni bir iş bulanan kadar faydalanabileceği imkanlardan biridir işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı ödeneğine hak kazananların kaç ay maaş alacağı son 3 yılda ödedikleri prime göre belli olur. Son 3 yıl içinde 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün ve 1080 gün prim ödemiş olanlara 300 gün işsizlik maaşı verilir. İşsizlik maaşı için gerekli şartlara uygunsanız yaşadığınız yere en yakın İŞKUR şubesinde başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Başvuru yapmak için tanınan süre 30 gündür. Bu süreyi geçirmemeye dikkat edin. İşsizlik maaşının nasıl hesaplandığını merak ediyorsanız yazımızdan öğrenebilirsiniz....

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık kazanç ortalamasının % 50’sidir. Ancak bu miktar asgari ücretin net miktarını geçemez. 2018 Ocak ayı itibari ile zamlanan işsizlik ödeneği en az 811 lira, en fazla bin 623 lira oldu.

E DEVLET'TEN İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU

E Devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) E Devlet hizmetler bölümündedir. Hızlı bir şekilde başvuru yapmak için E Devlet'e kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "İşsizlik Ödeneği" yazın ve tıklayın. Başvuru yaparken SSK Sicil No ve işten ayrılış tarihinizi bildirmelisiniz. Bilgilerinizi doldurduktan sonra alttaki "başvur" butonuna tıklayın. İŞKUR gerekli şartlara uygunluk durumunuzu kontrol ederek tarafınıza dönüş yapar. (Hemen başvurmak için; https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu)

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

- Kişi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmalıdır.

- Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.

- Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma belgesiyle Türkiye İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunmalıdır. İşten ayrılma belgesi işten ayrılmadan itibaren 15 gün içinde işverenden alınmış olmalıdır.

- Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.

- Kişi başka bir kurumdan gelir elde etmemelidir.

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