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        Haberler Gündem Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı mı? 2024 bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi

        Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı mı? 2024 bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi

        Bedelli askerlik yerleri 2024 yılı için bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar tarafından merak içerisinde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 2024 merak edilen "2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:00
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        Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? 2024 yılında askerlik yapacak adaylar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kamuoyuyla paylaşıldı. İşte MSB bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi...

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.

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        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

        Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.

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        BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.

        Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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