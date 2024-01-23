Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı mı? 2024 bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? 2024 yılında askerlik yapacak adaylar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kamuoyuyla paylaşıldı. İşte MSB bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi...

2 Şurada Paylaş!









BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.