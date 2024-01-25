Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri açıklandı! MSB e-Devlet 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ile celp sevk tarihi

        MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!

        Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 2024 yılı Şubat ayında silah altına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. Vatani görevini yapacaklar bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek..

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu. Milli Savunma Baklanlığı (MSB) bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

        MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

        Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

        Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        4

        2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

        · 08 Şubat 2024

        · 07 Mart 2024

        · 18 Nisan 2024

        · 16 Mayıs 2024

        · 27 Haziran 2024

        · 25 Temmuz 2024

        · 22 Ağustos 2024

        · 19 Eylül 2024

        · 17 Ekim 2024

        · 14 Kasım 2024

        · 12 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"