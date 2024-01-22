Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama
Bedelli askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri geçtiğimiz günlerde MSB tarafından duyuruldu. Bu noktada yükümlüler ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet ekranına ilişkin detaylar...
Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu. Vatani görevini yerine getirecek olanlar bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.
Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
MSB DUYURDU!
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı!
2024 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.