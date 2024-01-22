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        Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile celp ve sevk tarihi

        Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama

        Bedelli askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri geçtiğimiz günlerde MSB tarafından duyuruldu. Bu noktada yükümlüler ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:31
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        Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu. Vatani görevini yerine getirecek olanlar bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

        Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.

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        BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.

        Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        MSB DUYURDU!

        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı!

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        2024 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

        08 Şubat 2024

        07 Mart 2024

        18 Nisan 2024

        16 Mayıs 2024

        27 Haziran 2024

        25 Temmuz 2024

        22 Ağustos 2024

        19 Eylül 2024

        17 Ekim 2024

        14 Kasım 2024

        12 Aralık 2024

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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