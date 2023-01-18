ANKARA MAMAK MEBS OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI NEREDE?



Kara Yolu: MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Ankara'da bulunmaktadır. Ankara AŞTİ Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Otogardan Kızılay'a (Ankaray ile), Kızılay'dan Mamak'a belediye otobüs seferleri (329 numaralı belediye otobüsü), Ulus'tan Mamak'a dolmuş ( 60 Evler-KOSGEB-MEBS Okl.) veya taksi ile ulaşım mevcuttur.