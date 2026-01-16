2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU BAŞLADI

08.01.2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı. 2026 yılının ilk altı ayı (01 Ocak – 30 Haziran 2026) için bedelli askerlik bedeli 333.089,04 TL olarak belirlendi. Bu ücret, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında duyuruldu.