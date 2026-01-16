Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan binlerce yükümlü, 2026 yılı askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvimle birlikte, bedelli askerlik yerleri ve celp dönemlerine ilişkin belirsizlik sona erdi. MSB duyurusuna göre askerlik yerleri, belirlenen tarihte e-Devlet üzerinden erişime açılacak; yükümlüler temel askerlik eğitimini alacakları birlikleri ve sevk tarihlerini dijital ortamdan öğrenebilecek. İşte güncel bilgiler...
2026 bedelli askerlik sürecinde kritik aşamaya girilirken, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netlik kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda, bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı kısa süre içinde e-Devlet üzerinden aktif hale getirilecek. Yerlerin ilan edilmesiyle birlikte yükümlüler, celp dönemleri, sevk tarihleri ve eğitim alacakları birliklere dair tüm detaylara tek bir ekran üzerinden ulaşabilecek. Detaylar haberimizde...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılı bedelli askerlik hizmeti kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri, 29 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan binlerce yükümlü, sınıflandırma sonuçları için geri sayıma başlamış durumda.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
MSB'nin belirlediği takvime göre, bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak . Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak askerlik durumlarını ve birlik yerlerini sorgulayabilecekler.
2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU BAŞLADI
08.01.2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı. 2026 yılının ilk altı ayı (01 Ocak – 30 Haziran 2026) için bedelli askerlik bedeli 333.089,04 TL olarak belirlendi. Bu ücret, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında duyuruldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2025 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti. 2026 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 333.089,04 TL oldu.