Baba-oğul birlikte eğlence merkezine giriş yaparak, oyun alanında uzun süre oyunlar oynadılar. Oyun alanında objektiflere poz veren Bedri Güntay ve Ali Demir, daha sonra birlikte alışveriş turuna çıkarak, bir oyuncak mağazasına giriş yaptılar.
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