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Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve ardındaki gerçekler

Klasik batı müziği tarihinin en önemli sembollerinden birisi olan Ludwig Van Beethoven, hayran olduğu Wolfgang Amadeus Mozart'tan aldığı klasik müzik mirasını geliştirerek dönemin ötesine geçen sıra dışı bir besteci olmayı başarmıştır. Beethoven'ın başarısının arkasında yer alan yaşam tecrübesi ve karanlık yüzü bugün adının ve bestelerinin hala yaşatılmasını sağlıyor.

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  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    BEETHOVEN HAYATININ KARANLIK YÜZÜ

    Ludwig Van Beethoven, 16 Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. Kesin doğum tarihi bilinmeyen Beethoven'ın 17 Aralık 1770 tarihinde vaftiz edildiği kaynaklarda gösterilir.

    Beethoven'ın annesi Maria Magdalena Keverich'ti. Babası Joan Van Beethoven'dı ve kendisi müzik yeteneğinden çok alkolizmle tanınan vasat bir saray şarkıcısıydı. Beethoven'ın büyükbabası ve aynı zamanda adaşı olan Kapellmeister Ludwind Van Beethoven, Bonn şehrinin en seçkin müzisyenlerinden birisiydi ve genç Beethoven için sonsuz bir gurur duyardı. Beethoven ise büyükbabasının portesini tüm hayatı boyunca odasında tuttu.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    Maria ve Johann çiftinin yedi çocuğu vardı. Beethoven bu yedi çocuktan ikincisidir. Ancak bu yedi çocuktan sadece Beethoven ve iki erkek kardeşi Caspar Anton Karl Van Beethoven ve Nikolaus Johann Van Beethoven hayatta kaldı.

    Küçük bir çocukken Ludwig'in hayatı oldukça zordu. Babası Johann, Beethoven'a müzik eğitimleri vermeye başladı. Verdiği eğitimler, katı, acımasız ve daha çok işkenceydi.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    BABASI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDI

    Komşular piyano çalarken Beethoven'ın ağladığını ve piyanoya ulaşmak için taburenin üzerinde durduğunu, babasının her tereddüt veya hata yaptığında onu dövdüğünü anlattı.

    Neredeyse her gün Beethoven babası tarafından şiddet görüyor, hatta kilitlenerek fazladan çalışma saatleri ve uykusuzluğa maruz bırakılıyordu. 

    Beethoven babasının gaddarca yöntemlerine rağmen olağanüstü yeteneklere sahip bir müzisyendi.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    OKUL EĞİTİMİNE AYAK UYDURAMADI

    Beethoven okulda da dahilerin çoğu zaman yaşadığı gibi ayak uydurmakta güçlük çekiyordu. Çarpma ve bölme gibi işlemleri anlamakta zorlanıyordu. Mali zorluklar ve gerçekler nedeniyle 10 yaşında okulu bıraktı.

    Okulu bırakan Beethoven'ın en etkili öğretmeni Christian Gottlob Neefe oldu. Beethoven aldığı eğitimlerle beraber ilk bestesi olan Nine Variations On A March'ı çıkardığında 11 yaşındaydı. Beethoven aynı zamanda ailesine de bakmaya başladı.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    MOZART'LA TANIŞAMADI

    1787'de Beethoven Avrupa'nın kültür ve müzik başkenti olan Viyana'ya gönderildi. Burada Mozart'la çalışmayı umdu. Kaynaklara göre Mozart, Beethoven için " Gözlerini ondan ayırma; bir gün dünyaya konuşacak bir şey verecek" dedi.

    Beethoven, Viyana'da birkaç hafta geçirdi ancak annesinin ölümünün ardından Bonn'daki evine geri döndü.  1790 ve 1792 yılları arasında Beethoven ilk büyük eserlerini besteledi. 1792'de Beethoven Viyana'ya gitti. Mozart ise bir yıl önce vefat etmişti ve Joseph Haydn, Mozart'tan sonra en büyük besteci olarak kalmıştı.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    Beethoven, Haydn'dan eğitim almaya başladı. Ancak henüz bir besteci olarak tanınmıyordu, adını doğaçlama usta bir piyanist olarak kısa sürede duyurdu.

    Beethoven uzun süredir beklenen ilk çıkışını 29 Mart 1795'te Viyana'da gerçekleştirdi. 1800'lerde Beethoven Kraliyet İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı ve usta bir besteci olarak damgasını vurduğu parçalar besteledi.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    BEETHOVEN NASIL SAĞIR OLDU?

    Beethoven hayatının zirve dönemindeyken şok edici ve korkunç bir gerçekle yüzleşmeye çalışıyordu. Sağır olmaya başladığı 1798'de bir ziyaretçesi vardı onunla konuştuktan sonra beste yapmak için piyanosunun başına oturdu.

    Biraz sonra kapı çaldı, çalışması kesildiği için sinirlendi ve ayağa kalkıp kapıya koşmaya yeltendi. Bir adım atarken, yüzü yere gelecek şekilde sandalyesinin üzerine düştü ve kulakları çınlamaya başladı.
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    DÜNYACA ÜNLÜ ESERLERİNİ İŞİTMEDEN BESTELEDİ

    Bu, Beethoven'ın kulaklarıyla mücadelesinin başladığı gün ve zamandı. İşitmesinin zaman zaman düzeldiği ancak iyileşmediği dönemler oldu. Yavaş yavaş, önce yüksek notaları duyamamaya başladı, ardından 1814'te işitme duyusunu tamamen kaybetti.

    19. yüzyılda Beethoven kendisine söylenen kelimeleri anlamakta zorlanıyordu. 1801 yılında Beethoven arkadaşı Franz Wegeler'e şu mektubu yazmıştır "Sefil bir hayat sürdüğümü itiraf etmeliyim. Neredeyse iki yıldır, sırf insanlara şunları söylemeyi imkansız bulduğum için, herhangi bir sosyal etkinliğe katılmayı bıraktım: Sağırım, başka bir mesleğim olsaydı belki bu sakatlığımla baş edebilirdim ama benim mesleğimde bu çok büyük bir handikap."

     
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    9. SENFONİ'NİN HİKAYESİ

    Beethoven sağır olmasına rağmen dünyaca ünlü eserler besteledi. 7 Mayıs 1824'de Viyana Kraliyet Tiyatrosu Burgtheather'da Aristokratlar ve şehrin entelektüelleri bir araya Ludwig Van Beethoven'ın Dokuzuncu Senfonoisi için bir araya gelmişti.

    Beethoven ise çok uzun zamandır bir senfoni üretmemişti. Üstelik 12 yıldır da sahneden uzaktı. En kalabalık orkestranın karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. İlk kez bir senfoninin formatı değiştirilmiş ve insan sesi de dahil edilmişti. 

    Beethoven sahneye çıktığında sırtını seyirciye dönmüş ve dizginlenemez bir tutkuyla müzisyenleri yönlediriyordu. Vücudunu ve kollarını müziğin akışına göre hareket ettiriyordu. Kendisini o kadar kaptırmıştı ki, parçanın sonunda solistlerden birisi ona yaklaştı ve seyirciye doğru döndürdü. Gök gürültüsünü andıran alkışları görene kadar ellerini sallamaya devam etti.

     
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    HAYATI BOYUNCA SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

    Beethoven zor bir üne sahipti ve sağlık sorunlarıyla beraber ailesiyle yaşadığı travmaların etikisi müzikal yaratımını şekillendirdi.

    İngiliz beyin cerrahı Henry Marsh, Beethoven'da teşhis edilen hastalıkları ayrıntılı olarak listeledi. Doktora göre, iltihaplı bağırsak hastalığı, hassas bağırsak sendromu, şiddetli ishal, Whipple hastalığı, kronik depresyon, civa zehirlenmesi ve hipokondriyazisten muzdaripti. 

     
  • Beethoven: Dahi müzisyenin hayatı ve karanlık sırları! Beethoven nasıl sağır oldu, besteleri neler ve 9. senfoni

    NEDEN SAĞIR OLDU?

    Otopsiye göre Beethoven'ın doğuştan gelen frengi nedeniyle duyma yetisini kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak bir diğer teoriye göre gastrointestinal şikayetlerin etkisi duyma engeline sebep olduğu yönünde.

    Tüm hastalık ve yaşadığı zorluklara rağmen Beethoven dünyanın en iyi bestecilerinden birisi olmayı başardı, birçok eserini duyma yetisini yitirdiği halde bestelemiş bir sanatçıdır.

    Kaynak: BBC, Biography, Popularbeethoven

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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