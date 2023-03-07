EDWARD JENNER - ÇİÇEK AŞISI

Tarihte aşıya dair bilinen ilk çalışmalar, çiçek hastalığıyla ilgili yapılıyor. Bazı kaynaklar çiçek aşısının milattan önce 4. yüzyılda Çinliler tarafından geliştirildiğini iddia ederken bazı kaynaklar ise aşının kökeni olarak Orta Asya'da yaşayan Türkleri gösterir.

Bugünkü çiçek aşısının bilimsel olarak ilk çalışmalarını yapan kişi ise 1749 doğumlu İngiliz cerrah Edward Jenner'dır. Bir köy papazının çocuğu olarak dünyaya gelen ve Londra'da tıp eğitimi alan Jenner, 1775 yılında o dönemdeki en yaygın ve can alan hastalık olan çiçek hastalığıyla ilgili araştırmalara başlamıştır.

Jenner, geliştirdiği aşıyı ilk olarak köyündeki çocuklar üzerinde denemiştir. İlk günlerde dönemin bilim insanlarından tepkilere maruz kalan Jenner'ın geliştirdiği aşı o kadar başarılı oldu ki bugün bile tüm dünyada aynı aşı kullanılmaya devam ediyor.