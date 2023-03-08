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Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması:"DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji"

BM tarafından belirlenen Dünya Kadınlar Günü 2023'ün teması, "DigitALL: Toplumsal cinsiyet eşitliği için yenilik ve teknoloji" olarak belirlendi. Seçilen tema, yenilikçi teknolojinin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediğini gösterirken aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının her türlü sağlık ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü vurgular.

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  • Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması Nedir? "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" "#EmbraceEquity"

    BM tarafında bu yıl Dünya Kadınlar Günü teması "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" seçildi. Tema, Kadın Statüsü Komisyonu'nun yaklaşan 67. oturumu'nun öncelikli sembolü. Bu yıl belirlenen tema "Tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi için cinsiyet eşitliği, yenilik ve teknolojik değişim ile dijital çağda eğitim uyumu."
  • Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması Nedir? "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" "#EmbraceEquity"

    Seçilen temas teknolojinin kadın hakları ilerletilmesi için ne kadar önemli olduğunu fakat büyüyen dijital cinsiyet uçurumunun kadınların iş fırsatlarından çevrimiçi güvenliğine kadar her şeyini etkilediği vurgulanıyor.
  • Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması Nedir? "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" "#EmbraceEquity"

    BM'ye göre internet erişimi söz konusu olduğunda kadınların sayısı erkeklere oranla 259 milyon daha az ve kadınlar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kariyerlerinde büyük ölçüde yetersiz olarak yansıtılıyor.
  • Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması Nedir? "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" "#EmbraceEquity"

    BM'nin web sitesinde "Kadınları teknolojiye dahil etmek daha yaratıcı çözümlerle sonuçlanır ve kadınların ihtiyaçlarını karşılayan toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yenilikler için daha büyük potansiyele sahi olur" ifadeleri yer alıyor.
  • Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması Nedir? "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" "#EmbraceEquity"

    DÜNYA KADINLAR GÜNNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

    BM'nin bu yılki teması, cinsiyet eşitliği için mücadelenin 21. yüzyılda nasıl geliştiğini göstermek olsa da, dünyanın dört bir yanındaki kutlamalar yoksulluk ve kadına karşı şiddet gibi uzun dönemdir devam eden sorunlara odaklanarak devam ediyor.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayınladığı rapora göre, dünya genelinde neredeyse her üç kadından birisi yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

     
  • Dünya Kadınlar Günü 2023 Teması Nedir? "DigitALL: Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji" "#EmbraceEquity"

    HAKKINI KUCAKLA!

    International Women's Day, internet sitesinde yayınlanan Dünya Kadınlar Günü 2023 teması ise "Hakkını Kucakla" veya "EmbraceEquity"dir. Dünya Kadınlar Günü web sitesi "Eşitlik sadece sahip olunması gereken bir şey değil, olması gereken bir şey. Toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanmak her topulumun DNA'sının bir parçası olmalıdır. Eşitlik ile Hak arasındaki farkı anlamak çok önlemlidir. #EmbraceEquity temasının amacı, "Dünya neden eşit hak fırsatları için yeterli değil" sorusunu sorgulatmaktır."

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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