DÜNYA KADINLAR GÜNNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

BM'nin bu yılki teması, cinsiyet eşitliği için mücadelenin 21. yüzyılda nasıl geliştiğini göstermek olsa da, dünyanın dört bir yanındaki kutlamalar yoksulluk ve kadına karşı şiddet gibi uzun dönemdir devam eden sorunlara odaklanarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayınladığı rapora göre, dünya genelinde neredeyse her üç kadından birisi yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.