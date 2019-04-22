Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın kızı Begüm Büşra Günay, emekli subay Hayrettin Kırbıyık'ın oğlu Ömer Faruk Kırbıyık ile önceki akşam düzenlenen törenle dünya evine girdi.



İş, sanat ve siyaset dünyasının tanınmış simalarından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve eşi Hayat Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, Ali Ağaoğlu görkemli düğün törenine katıldı.





İlkokul yıllarından beri arkadaş olan avukat çift Begüm Büşra Günay-Ömer Faruk Kırbıyık, sekiz ay önce nişanlandı. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediyesi Nikah memuru Güray Erginoğlu kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise gelinin abisi Burak Günay, gelinin teyzesi Aysun Günay, damadın abisi Fatih Kırbıyık, damadın amcası Nurettin Kırbıyık, damadın eniştesi Zekeriya Aslan ve Ahmet Göksu yaptı.Çiçeği burnunda çift, balayı için Bali ve Singapur'a gitti.