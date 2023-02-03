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2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI
S.N.
İL
PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
1
İSTANBUL
740
2
İZMİR
100
3
TEKİRDAĞ
55
4
MUĞLA
50
5
VAN
40
6
DİYARBAKIR
25
7
GAZİANTEP
15
8
EDİRNE
15
9
ISPARTA
15
10
TUNCELİ
15
11
IĞDIR
15
12
YALOVA
15
13
ARDAHAN
15
14
MARDİN
15
15
SİİRT
10
16
HAKKARİ
10
17
ŞIRNAK
10
18
AĞRI
10
19
ÇANKIRI
10
20
ÇANAKKALE
10
21
NEVŞEHİR
10
22
AKSARAY
10
23
YOZGAT
10
24
BİTLİS
10
25
ERZİNCAN
10
26
KİLİS
10
TOPLAM
1.250
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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