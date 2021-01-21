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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı dün saat 14.00'te gerçekleşti. 2021 yılında mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen vatandaşların katıldığı 2021 bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı na katılan adaylar bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle 20 Ocak'a ertelenen bekçilik sınavı dün saat 14.00'te gerçekleşti. 2021 bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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