Bekir Aksoy: Türkiye'de herkese 'sanatçı' diyoruz

"Çiçek Taksi" ve "Doktorlar" dizilerinde canlandırdığı karakterlerle şöhreti yakalayan Bekir Aksoy, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de ekrana gelen "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Aksoy, Türkiye’de herkese sanatçı dendiğini ve kavramların karıştığını belirtti.

Hülya Koçyiğit, Bekir Aksoy

53 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Türkiye’de biz kavramlarla sıfatları çok karıştırdık. Bunun değişmesi lazım. Herkese sanatçı diyoruz. Bunu aşağılamak için değil tam tersi övmek için söylüyorum. Biri çok iyi klarnet çalıyor, o da sanatçı oluyor ya da çok iyi dans ediyor, o da sanatçı. Sanatçılık başka bir kavram. Yurtdışında 'dancer' diyorsun dansçı, ‘aktör’ diyorsun aktör. Türkiye’de böyle bir şey söylediğinde alınıyorlar. Ne yazık ki popüler olan insanlar oradan yürüyor. Onlar da sanatçılık payesini gayet rahat olarak üzerlerine hemen bir dizi ya da şarkıyla alabiliyor."