Yakın arkadaşları ile birlikte geldiği konserde genç sanatçının ricası üzerine sahneye çıkan ve bağlaması ile Deha Bilimlier'e eşlik eden Bekir İrtegün, performansı ile parmak ısırttı.

Yoğun istek üzerine birde saz taksimi yapan ünlü futbolcu, Deha Bilimlier'in, 'Orkestramda ne eksik diye düşünüyordum bende...' esprisine, 'stoper' yanıtını vererek herkesi tebessüm ettirdi. Sahneden alkışlar eşliğinde inen Bekir İrtegün, yaptığı sürprizle geceye damgasını vurdu.

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