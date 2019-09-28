Beklan Algan anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçısı, yazar, yönetmen Beklan Algan'ın aramızdan ayrılışının 9'uncu yılında, sevenleri tarafından Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine İBB Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, sahne yöneticisi Ayşegül İşsever,Beklan Algan'ın kızı Sevi Algan, damadı Erol Babaoğlu, torunu Alya Babaoğlu, sanatçılar Emin And, Ümit Denizer, Sevinç Özer, İlkim Karaca ve sevenleri katıldı. Törende Beklan Algan'ın ailesi, dostları ve sanatçı arkadaşları anılarını paylaştı
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