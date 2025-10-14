Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.457,41 %-0,94
        DOLAR 41,8264 %0,05
        EURO 48,3550 %-0,12
        GRAM ALTIN 5.533,80 %0,16
        FAİZ 40,34 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 68,19 %-3,09
        BITCOIN 111.016,00 %-4,15
        GBP/TRY 55,4431 %-0,60
        EUR/USD 1,1551 %-0,16
        BRENT 62,02 %-2,05
        ÇEYREK ALTIN 9.047,77 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beko en yenilikçi ürünler arasına girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Beko en yenilikçi ürünler arasına girdi

        Beko'nun elektrik şebekesi olmadan güneş enerjisi ile çalışabilen buzdolabı ve ısı pompalı bulaşık makinesi, TIME dergisinin "The Best Inventions of 2025" listesinde yer alarak dünyanın en yenilikçi ürünleri arasında gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 14.10.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beko en yenilikçi ürünler arasına girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ev teknolojileri şirketi Beko, TIME dergisinin bu yıl açıkladığı “The Best Inventions of 2025” (TIME En İyi Buluşlar 2025) listesinde yer aldı.

        Şirketin “Solar Off-Grid Performance” buzdolabı Ev Teknolojileri kategorisinde ana listeye girerken, Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise “En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler” (The Best Inventions of 2025: Special Mentions) listesinde aynı kategoride yer aldı.

        Beko, daha önce de TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde 500 şirket arasında 17’nci sırada yer almıştı.

        REKLAM

        'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ODAĞIMIZDA TUTACAĞIZ'

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "Aralarında Türkiye, Romanya, İtalya, Güney Afrika ve Pakistan’ın da bulunduğu 10 ülkedeki 28 Ar-ge ve Tasarım Merkezi ve Ofisimizde 2 bin 300’ü aşkın araştırmacımızla her gün daha iyisini hedefleyerek geleceğin teknolojilerini geliştiriyoruz. Dünyanın en köklü yayınlarından TIME Dergisi’nin, iki ürünümüzü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında göstermesi, Beko mühendisliğinin ulaştığı noktayı ve çevresel ayak izi azaltılmış ürünlerdeki öncülüğümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, temelleri Türkiye’de atılan 30 yılı aşkın köklü ar-ge mirasımızın, uluslararası platformlarda takdir gördüğünün de bir göstergesi" diye konuştu.

        Enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları verimli kullanmaya odaklanan, çevresel etkileri azaltan, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, konforu ve gıda güvenliğini güçlendiren yenilikçi ve dayanıklı ürünleri tüketicilerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Bayız, "Bu vizyonun örneklerinden Solar Off-Grid Performance buzdolabımız, güneş enerjisi kullanarak enerjiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasını mümkün kılarken; ısı pompalı bulaşık makinemiz çok daha az enerjiyle temizlik performansından ödün vermiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliği odağımızda tutarak, gezegenimiz ve tüketicilerimiz için artı değer yaratan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        TIME dergisi, her yıl yayımladığı “The Best Inventions” listesinde dünya genelinden aday gösterilen ürünleri, TIME editörleri, uluslararası muhabirler ve alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriyor.

        Her ürün; orijinallik, işlevsellik, vizyon ve toplumsal etki gibi kriterler üzerinden inceleniyor. Bu yılın listesinde, enerji verimliliğini artıran, iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojiler öne çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları