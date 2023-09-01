Bel ağrısı çekenler alafranga tuvaleti tercih etsin, otururken öne doğru eğilmesin Okuyacağınız haberde altının çizilmesi gereken en önemli bilgi bel ve boyun ağrısından korunmanın, tedavisinden çok daha kolay olduğu. Uzmanlar, kişilerin 4'te 3'ünün eğitim ve dikkat ile bu ağrılardan korunabileceğine dikkat çekiyor. Evde, sokakta ve ofiste uygulanacak çok basit önlemler, sizi yaşamınızın geri kalanında bel ağrısından ve bu ağrının yol açabileceği önemli risklerden koruyacaktır. Beli ağrıyanların klozette otururken öne doğru eğilmemeleri uyarısı belirttiğimiz küçük ama önemli önlemlerden sadece biri. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

Kişinin yaşam kalitesini düşürerek ciddi sorunlara yol açabilen bel ağrısı çoğumuzun ortak sorunu. Gribal enfeksiyonlardan sonra en sık görülen rahatsızlık olan bel ağrıları hareketliliği kısıtlayarak yaşamı kabusa çeviriyor. Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, toplumun yüzde 65-80’inin yaşamlarında en az bir kez bel ağrısına maruz kaldığını belirterek, “Bel ve boyun ağrısından korunmak, tedavisinden çok daha kolaydır. Kişilerin 4’te 3’ü eğitim programı ile bu ağrılardan korunabilir” diyor. Bu sorunda, kullanılan tuvaletin türünden, nasıl ütü yapılacağına kadar her hareketin yapılış şekli büyük önem taşıyor. İşte bel ağrısı yaşayanların dikkat etmesi gereken uyarılar.

KORUNMAK TEDAVİDEN DAHA KOLAY

Genellikle ani başlayan bel ağrılarının çoğunun, istirahat, ilaç tedavisi, fizik tedavi gibi yöntemlerle tamamen düzelebildiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Bel ağrısı ataklarının çoğu geçicidir ve kalıcı sakatlık bırakmaz. Ağrıların yüzde 7-10’u 6 ayı geçip kronikleşebilir. Kronikleşen bel ve sırt ağrılarında ilaç ile korse kullanımı, enjeksiyonlar, psikoterapi tedavi yöntemleri, kayropraktik tedavi yöntemi ve cerrahi yöntemler uygulanabilir” diyor.

Prof. Dr. Semih Akı

Bel ağrılı olguların yüzde 50’sinin bir haftada, yüzde 90’ının 8 haftada, yüzde 3’ünün ise 1 aydan daha uzun sürede rahatladığını belirten Prof. Dr. Semih Akı, bel ve boyun ağrısından korunmanın, tedavisinden çok daha kolay olduğunu söylüyor.

EVDE

* Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın.

* Bir eşyayı kaldırmadan önce ne derecede ağır olduğunu tahmin etmeye çalışın. Yerden alırken dizlerinizi bükerek ve çömelerek alın, belden eğilmeyin.

* İki kişi iseniz ve bir eşyayı iki ucundan tutarak taşımanız gerekiyorsa, eşyanın bir ucunu birbirinize haber vermeden asla bırakmayın.

* Çamaşır asarken yukarıya doğru uzanıp belinizi germeyin. İpin seviyesini boyunuza uygun olacak şekilde ayarlayın.

* Ütü yaparken tek ayağınızın altını 15-20 santimetre yükseklikte bir cisimle hafifçe yükseltin. Bir süre sonra basamağın üzerine öbür ayağınızı koyun.

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*Ağırlık taşımanız gerekiyorsa, yükü her iki elinize de eşit olarak paylaştırın. Ağır yükü, bel seviyenizden daha yükseğe kaldırmayın.

* Belinizin ağrıdığı dönemde alafranga tuvaletleri tercih edin. Otururken en azından tek elinizi destek olarak kullanın.

* Tuvalet ihtiyacınızı giderirken oturur pozisyonda öne doğru eğilmeyin. Ağrılı olduğunuz dönemde alafranga tuvalette ters oturmanız bu açıdan yarar sağlayabilir.

* Yataktan kalkarken önce tam yan dönün. Ellerinizle yandan destek alırken bacaklarınızı kıvırarak oturur pozisyona geçerek kalkın. Yatmak için ise yatağa bu işlemleri tersten uygulayarak uzanın.

* Yüzüstü ve sırtüstü dümdüz yatmaktan mümkün olduğunca kaçının. Kalça ve dizlerinizden çektiğiniz bacaklarınızı toplayarak ana rahmindeki gibi yatın.

OFİSTE

* Otururken mutlaka dik pozisyonda olun ve bunu alışkanlık haline getirin.

* Doğru oturma pozisyonunda diz eklemleriniz kalça eklemlerinden daha yüksekte olmalı, ayak tabanlarınız yere tam olarak temas etmeli.

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* Otururken zaman zaman pozisyon değiştirin. Aynı oturma pozisyonuna 30-40 dakikadan fazla devam etmeyin.

* Sandalyeden kalkarken bir ayağınızı diğerinin önünde tutun. Bacak kaslarınızın ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınızın dik pozisyonda olmasını sağlayın.

* Ofiste masa sandalye bilgisayar ilişkisinin daima önerilen ölçülere uygun olmasına dikkat edin.

SOKAKTA

* Ayakkabınızı bağlamanız veya benzer bir hareket yapmanız gerekiyorsa, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapın.

* Yüksek topuklu ayakkabılar kadar topuksuz babet ve sandalet tarzı ayakkabıların da bel ağrısını tetiklediğini unutmayın. Ayakkabınızın topuklarının 3 cm. civarında ve dolgu olması idealdir.

* Dışarıda ya da kapalı bir yerde bir süre ayakta beklemeniz gerekiyorsa tek ayağınızın altına 15-20 cm yükseklikte bir cisim koyarak hafifçe yükseltin. Bir süre sonra ayağınızı değiştirin.

* Ayaktayken belinizi sağa veya sola doğru döndürüp eğilmek suretiyle yerden bir şey almayın. Dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, ayaklarınızla dönün.

* Otomobil kullanırken koltuğunuzu, dizlerinizin ve kalçanızın biraz yukarısında olacak şekilde ayarlayın.

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