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Belçika, Kaddafi'nin paralarının peşinde!

Libya eski devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Belçika'da dondurulan hesaplarından silahlı militanlara yardım edildiği iddia edildi.

08.11.2018 - 10:07 | Güncelleme: İHA

Belçika'da muhalefet, başkent Brüksel'deki bankalarda bloke edilen ve eski Libya lideri Muammer Kaddafi'ye ait hesaplardan, gizli tutulan bazı hesaplara aktarıldığı iddia edilen yüz milyonlarca Euro'nun peşine düştü.

Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin Belçika'daki hesapları 2011 yılında dondurulmuştu. 10 milyar Euro'dan fazla bir rakamın 2013 ve 2017 arasında Belçika bankası Euroclear'daki açık hesaplardan kaybolduğu ortaya çıktı. Bu fonlar Kaddafi'nin akrabaları tarafından kontrol ediliyordu.

İddialara göre 2011’de başlayan ambargo sonrasında Kaddafi'nin Brüksel’de hesaplarından 16 milyar Euro tutarındaki mevduat Bahreyn merkezli Arap Bankacılık Kurumu ve Lüksemburg merkezli HSBC Menkul Kıymet Hizmetleri aracılığıyla 4 kez delindi.
Fonların etkin bir şekilde dondurulup dondurulmadığı sorusu ortaya çıktı.

Belçika'da yargı makamları 2017 sonbaharında yargıç Michel Claise'nin kara para aklama davası kapsamında 16 milyar Euro’nun kayıp olduğunu fark etti. Ardından, 5 milyar Euro’dan az olan 4 hesap dikkat çekti. Bununla birlikte, Belçika'nın bu fonları etkin bir şekilde dondurmayı sağlayıp sağlamadığı sorusu ortaya çıktı.

RTBF televizyonu, "Kimse bu paraya ne olduğunu tam olarak bilmiyor, ancak Eylül ayında yayınlanan BM raporu, Belçika için sıkıntı yaratacak bulgulara işaret etti" şeklinde bir haber derledi. Louvain Üniversitesi’nden Profesör Robert Witterwulghe ise, "Bu raporda milislere gönderilmesi için silah kaçakçılığı yapıldığına dair bir sorun olduğunu fark edildi. Göçmenleri Avrupa’ya getirmek ve Nijerya’daki insan ticareti ağlarına para sağlayan bir mafya girişimi olduğu ortada" açıklamasını yaptı.

MUHALEFET KONUYA AÇIKLIK GETİRİLMESİNİ İSTİYOR 

Bu haberlerin ardından muhalefet, hükümetten konuya açıklık getirmesini istedi. Paranın, Afrika ülkelerindeki militan grupların eline geçmediği konusunda garanti istedi. Ayrıca, Parlamento’da çoğunluk sağlanabilirse, hükümet aleyhine BM uzmanlarının da katılacağı bir soruşturma açılmasının planlandığı duyuruldu. Soruşturma savcılık tarafından devam ederken, muhalafet konuyu ilgili komisyona taşımaya hedefliyor. Muhalefet, Maliye Bakanı Johan Van Overtveldt ve o dönemde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Dışişleri Bakanı Didier Reynders’den de açıklama bekliyor.

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