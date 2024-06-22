Belçika - Romanya maçı CANLI YAYIN
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Romanya karşı karşıya geliyor. Grupta ilk maçını kaybeden Belçika ve Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya, Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Belçika - Romanya mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Cologne Stadyumu
HAKEM: Szymon Marciniak
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku
Romanya: Nita, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Marius Marin, Mihaila, Stanciu, Razvan Marin, Man, Draguş
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ikinci maçların heyecanı devam ediyor. Günün kapanış karşılaşmasında E Grubu'nda Belçika ile Romanya kozlarını paylaşıyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Turnuvaya Slovakya'ya 1-0 mağlup olarak başlayan Belçika, EURO 2024'teki iddiasını sürdürmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise bu mücadeleyi de kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Balkan ekibi, ilk maçında oynadığı futbol ve aldığı net skorla turnuvanın sürpriz yapabilecek takımları arasında gösteriliyor.
AVRUPA ŞAMPİYONALARI TARİHİNDE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
İki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. İki ülke en son Kasım 2012'deki hazırlık maçında rakip oldu ve o karşılaşmayı Romanya 2-1 kazanmıştı. Bugüne kadar Belçika ile Romanya arasında oynanan 12 maçta alınan galibiyet sayılarında eşitlik bulunuyor. İki ülke de 5 galibiyet elde ederken iki mücadele ise beraberlikle sona ermişti. Belçika, Romanya'ya karşı son beş maçtaki tek galibiyetini ise Kasım 2011'deki hazırlık mücadelesinde almıştı.
BELÇİKA'NIN GOL YOLLARINDA SIKINTI VAR
Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında çıktığı son üç maçta rakip fileleri havalandıramayan Belçika, ülke tarihinin en uzun golsüzlük dönemini yaşıyor. Kırmızı şeytanlar, bu süreçte çektiği 42 şutun sadece 11'inde isabet bulurken ürettikleri 5.7'lik gol beklentisinden gol üretemediler. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Belçika'nın aksine Ukrayna'yı 3-0 mağlup eden Romanya, Avrupa şampiyonalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.