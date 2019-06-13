Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde aracını vale noktasına teslim eden Bilgin, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak poz verirken soru almadan yürüyüşüne devam etti.

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde uğradığı bir restoranda dostları ile buluşan başarılı oyuncu uzun süre kahve içip arkadaşları ile sohbet etti.

Akşam saatlerinde restorandan kalkarak alışveriş merkezine giren Belçim Bilgin burada ki alışveriş turunu da tamamladıktan sonra AVM'den geldiği gibi tek başına ayrıldı.