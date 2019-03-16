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Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci ile birlikte kapak olduğu dergi çekimlerinde eğlenceli tavırlarıyla beğeni toplarken, enerjisiyle herkesin ilgi odağı oldu. Dergiye yeni taşındığı evinin dekoruyla bire bir ilgilendiğini de anlatan Belçim Bilgin samimi açıklamalarda bulundu.