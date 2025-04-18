Belediye aracına çıkıp protesto etti Samsun'un İlkadım ilçesinde, sokaktaki sahipsiz hayvanları toplayan zabıta görevlilerine tepki gösteren bir kadın belediye aracının üzerine çıkıp, durumu protesto etti. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından ikna edilen kadın zabıta aracından indirilirken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.04.2025 - 00:32 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:32 facebook

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