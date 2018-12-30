İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, Eyüpsultan Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişi, kimliği belirlenemeyen zanlıların saldırısına uğrayarak sopayla darp edildi. Aldığı darbeler sonrasında yere yığılan işçiye saldırmaya devam eden zanlılar sonrasında ise silahla bir el ateş ederek işçiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

VATANDAŞLAR HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre olayı gören vatandaşlar kanlar içinde yerde kalan işçiyi araçlarına alarak hastaneye götürdü. Hastane polisinin bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerini alan ve mermi kovanını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"ÜÇ KİŞİ GELDİLER, TARTIŞTILAR"

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin elinde bira kutusu olduğunu söyleyen görgü tanığı Abdullah Hammut, “İlk önce 3 kişi geldiler. Tartıştılar. Sonra vurup çekip gittiler. İçki içen vurdu, gitti. Tanımıyorum ama burada bir adam tanıyor. O da hastaneye götürdü” dedi.

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