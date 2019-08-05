Basın toplantısı düzenlendi

Bugün ne oldu?

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir düzenlediği basın toplantısında, önceki gün yol yapımı gerekçesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda yetişkin ağaçların iş makinesiyle kırılıp yerinden sökülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşar Kemal Kent Ormanının mevcut durumunda bakımsızlıktan kaynaklı çevresinde yaşayanlara rahatsızlık vermesi, ulaşım yollarını kesmesi sebebiyle halkın okul, hastane ve ana yollara ulaşımı engellediğini kaydeden Demir, amaçlarının kesinlikle doğaya zarar vermek olmadığını kaydederek bilakis sökümü yapılan ağaçların yerine 2500’e yakın yeni ağaç dikeceklerini söyledi.

Yaşar Kemal Kent Parkı içerisinde gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları, dinlenme alanları, mini botanik bahçesi, seyir noktaları, kafeteryalar, piknik alanları, su oyunları, ses oyunları, dinlenme alanları, şelale, anfi tiyatronun da bulunacağını kaydeden Demir, kent ormanını adeta yaşam alanı haline dönüştüreceklerini ifade etti.