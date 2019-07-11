EPDK’DAN ÖNEMLİ KARAR

EPDK, bu konuyu gündemine aldı. Özel şirketlerin, sermaye artırması durumunda belediye hissesinin yüzde 10 oranında korunup korunmayacağı ve belediye hisselerinin devredilip devredilemeyeceğini görüştü. Sektör ve onlarca belediye için çok önemli bir karar aldı. Buna göre, özel şirketler, sermaye artırsa da belediyelerin gaz dağıtım şirketlerinde var olan payları korunacak. Belediyeler, hissedar olarak konumlarını sürdürecek.