İHA

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Antalya’da Aksu çayından başlayıp, Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat'ta ise Denizyaka ve Denizkent sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsalda yürütülen ‘Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Araştırma Projesi’ bu sezon 3200’e yakın yuvaya ev sahipliği yapıyor.

Sezonun sonuna yaklaşırken genel bir değerlendirmede bulunan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat “Bu sezon rekor yuva sayısına ulaştık. Bu rakamlarda pandemi sürecinin elbette etkisi vardır fakat doğrudan bununla ilişkilendiremeyiz. Çalışma bölgemizdeki yuva yoğunluğumuz turizm tesislerinin olduğu bölgeye doğru kayma gösterdi, homojen bir dağılım oldu ve bunun sebebinin pandemi ile açıklayabiliriz lakin yuva sayısındaki artışımızı birebir buna bağlamamız doğru olmaz.” dedi.

“Yaralı kaplumbağaları tedavi edecek merkezimiz yok”

Dr. Ali Fuat Canbolat ayrıca Belek’in Caretta caretta’ların en fazla yuva yaptığı alan olduğunu belirterek “Antalya olarak 650 kilometre kıyı şeridimiz, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalımız var. Ancak yaralı kaplumbağaları tedavi edecek merkezimiz yok. Bunun için 4 saatlik mesafe kat ederek Dalyan’a gidiyoruz. Bu yolculuk yaralı kaplumbağalar için de yıpratıcı bir süreç oluyor.” dedi.

"Tam teşekküllü yalnızca Dalyan'da bulunuyor"

Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa ülkeleri arasında en az rehabilitasyon merkezi olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akdeniz’de yuva yapan Chelonia Mydas popülasyonunun yüzde 75’i Caretta caretta popülasyonun yüzde 50’den fazlasına ev sahipliği yapan Türkiye’de ise rehabilitasyon merkezi sayısı sadece 3 adet. Akdeniz kıyı şeridindeki illerde Muğla, Mersin ve Hatay’da deniz kaplumbağası rehabilitasyon merkezi var iken 650 km uzunluğundaki kıyı şeridine sahip Antalya İlinde ise Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi bulunmuyor. Tam teşekküllü rehabilitasyon merkezi ise yalnızca Dalyan’da bulunuyor.”

"Yaklaşık 100 bin turistin konakladığı bir alan"

Dr. Canbolat, durumu ilgili bakanlıklara ilettiklerini belirterek, “İlgili bakanlıklar ile ziyaretçilerin de rahatlıkla ulaşabilecekleri alanda bir rehabilitasyon merkezine olan ihtiyacımıza ilişkin durumu da paylaştık. Belek dokuz deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı olan 650 km’lik Antalya kıyı şeridinin ortasında yer almakta. Aynı zamanda sembolik bir önemi var, turizm ve deniz kaplumbağaları cenneti. Aynı anda yaklaşık 100 bin turistin konakladığı bir alan. Rehabilitasyon ve ziyaretçi merkezinin aktif olarak kullanılan bir alanda olması yerel halk ve günübirlik turistler, sezonluk alan kullanıcıları olan yazlıkçılar ve turizm tesislerinde konaklayan turistlerin yürüyerek ulaşabilecekleri