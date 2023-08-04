Belek'te 2 bin, Kızılot'ta 1600 caretta caretta yuvası tespit edildi

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"Yavrular denize giderken tilki, martı, karga ve köpekler tarafından avlanılıyor. Bu da tür üzerinde olumsuz baskı oluşturuyor. Bu baskıların en önemlisi insanların sahile bıraktığı plastik çöpler. İnsanlar özellikle ulaşımı zor olduğu için daha az kişinin geldiği bu sahillerde piknik yapıyorlar.