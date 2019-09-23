Belfu Benian gerek güzelliği gerek ise performansı ile rol aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hayat verdiği Mercan karakteri ile filmin jönü olan Tahir’e platonik aşkı ile ve henüz ilk oyunculuk deneyiminde gönüllere taht kuran Belfu Benian Kimdir ? Güzel oyuncu hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevabını sunacağız sizlere.

BELFU BENİAN KİMDİR?

5 Eylül 1995 (25 yaşında) tarihli ve İstanbul doğumlu güzel oyuncu Belfu Benian Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü 2016 yılı mezunudur.

Belfu Benian güzelliği ile tiyatro salonlarını ışıtmaktadır. Ankara ve Trabzon’da tiyatro oyunlarında deneyim kazanmak için çalışmaktadır. Belfu Benian dizi sektöründe henüz çok yeni olduğu için hayatı hakkında çok bilgi paylaşılmamış olan Belfu Benian dizi sektöründe kalıcı olmak ve oyunculuğunu geliştirerek bir dizi de kadın başrol olarak yer almak istiyor. Güzel oyuncu Belfu Benian 2018 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen Cadı Kazanı isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Belfu Benian kişisel gelişimine çok önem veriyor. Belfu Benian özellikle köperkleri çok seven, kitap okumayı kendisine bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş ve spor yapmayı çok seviyor.

MERCAN KARAKTERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde Mercan karakterine hayat vererek ilk ciddi ekran deneyimini yaşayan Belfu Benian daha ilk bölümünden reyting rekorlarını kıran bir dizi ile Türkiye’nin en çok merak edilen isimlerinden biri olmayı başardı. Daha 20’li yaşlarda olan bu güzel kız ne yaptı da Türkiye gündemine yerleşmeyi başardı. Belfu Benian Sen Anlat Karadeniz dizi kadrosuna seçilerek zaten bunu başarmıştı. Zira daha önce bir dizide yer almayan toy bir kıza Osman Sınav boşuna dizinin yan başrollerinden birini emanet etmezdi.

Güzel oyuncunun sevgilisi var mı? Yok mu? Sorusunun cevabına henüz ulaşılamamıştır. Sigara kullanıyor mu sorusunun cevabı ise evet’tir. Göz rengi mavi, saç rengi ise kumral’dır. Trabzon ve Ankara tiyatrolarında sahne almakta ve oyunculuk konusunda kendisini geliştirmektedir. Kitap okumayı, spor yapmayı çok sevmekte, ayrıca hayvan sever kimliği ile bilinmektedir.

165 cm boyunda ve 57 kg ağırlığında olan güzel oyuncu Belfu Benian’ın burcu Başak’tır. Babası’nın ismi ise Hakan Benian’dır.