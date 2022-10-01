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Bella Hadid spreyle giydirildi

Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Sahneye yarı çıplak çıkan Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle podyumda giydirildi

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  • Bella Hadid spreyle giydirildi - Magazin haberleri

    Filistinli asıllı iş insanı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in küçük kızı olan Bella Hadid, Paris Moda Haftası kapsamındaki defilede görev aldı.

    Hadid, yarı çıplak şekilde podyuma çıktığında seyirciler ilk anda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bella Hadid, beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi.
  • Bella Hadid spreyle giydirildi - Magazin haberleri

    BOYALAR ELBİSEYE DÖNÜŞTÜ

    Hadid, elleriyle bedeninin üst kısmını kapatırken, ardından sahneye çıkan dört tasarımcı ise özel bir karışımı bir araya getirerek, Bella Hadid'in üzerine püskürtmeye başladı.

    Modelin vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü. Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra model, üzerindeki giysiyle podyumda bir kez daha yürüdü.
  • Bella Hadid spreyle giydirildi - Magazin haberleri

    Bella Hadid, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hadid'in gönderisine aralarında Alexa Chung ve Sita Abellan'ın da bulunduğu birçok ünlünün yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
  • Bella Hadid spreyle giydirildi - Magazin haberleri

    "ÜZGÜNÜM"

    Öte yandan podyum dünyasının en çok aranılan modellerinden olan Bella Hadid, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

    Hadid, Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söylemişti.
  • Bella Hadid spreyle giydirildi - Magazin haberleri

    "MÜSLÜMAN BİR KÜLTÜRDE YAŞAMAYI ÇOK İSTERDİM"

    Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Mohamed Hadid'den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' ifade etmişti.

    25 yaşındaki model, "Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi" demişti.
  • Bella Hadid spreyle giydirildi - Magazin haberleri

    "IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

    Bella Hadid, ayrıca genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ifade etmişti.

    Hadid, bu durumun da kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu sözlerine eklemişti.

    Fotoğraflar: AP, AA, Instagram

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