ürk çağdaş resim sanatının önemli isimlerine ev sahipliği yapan EArt Galeri, sanat tarihinde üslup ve içerik yönünden özgün bir yere sahip Ergin İnan’ın 80.yaş günü adına düzenlediği “Ben, Ergin İnan” adlı solo sergisi ile 17 Kasım Perşembe günü kapılarını açıyor.

Eserlerinde böcekler, portreler, mektuplar görmeye alışık olduğumuz Ergin İnan, 60 yıllık sanat hayatı boyunca ele aldığı konular ve temel yaklaşımlarında farklılık göstermese de oluşturduğu her seride sanatseverlere farklı bir duygu yaşatıyor.

Yaşamının en verimli dönemi olarak vurguladığı 2019-2022 yılları arasında oluşturduğu eserleriyle uzun bir aradan sonra ilk kez solo sergi yapacak olan İnan, bu sergide kendi varoluşundan yola çıkarak evrenin varoluşuna uzanan bir süreci yansıtıyor.

Fatma Batukan Belge’nin küratörlük yapacağı sergide Ergin İnan’ın renk patlamalarıyla vurguladığı “Büyük Patlama” serisi karanlık siyah bir zemin ya da kırmızı, pembe, mor gibi daha parlak renkli bir zemin üzerinde ışıyan renk lekeleri evrendeki patlamaları çağrıştırırken, sanatçının uçsuz bucaksız evrenden süzdüklerinin tortusu büyük boyutlu tuvaller üzerinde karşımıza çıkıyor.

Gelişigüzel atılmış gibi görünen renkler ile tuvalin yüzeyinde oldukça büyük bir böcek veya kelebek biçimindeki alanları dolduran eserleri de sergide yer alacak olan sanatçı, ​izleyiciyi fotografik açıdan çekerek tanıdık görünümleriyle rahatlatıyor.

Sanatçının birbirine giren renklerin çığlıklar attırıp patlamalar yarattığı, portrelerin ise sessiz, suskun ve her türlü duygudan arınmış gibi hissettirdiği portre ve otoportreleri de sergide yer alırken, Ergin İnan’ın İstanbul-Berlin arasında geçirdiği dönemlerde .tasarladığı üç boyutlu kümbetler de son dönem çalışmaları ile birlikte gösteriliyor.

Resim yapmanın kendini dışa vurmanın tek yolu olduğunu hissettiren Ergin İnan’ın insanlara yaşam yolculuğunda “bulanmadan ve donmadan” akan berrak suyu izleme fırsatı sunduğu “Ben, Ergin İnan” sergisi 25 Aralık Pazar gününe kadar Salı-Pazar günleri 10.30-18.30 arasında ziyaret edilebilir.