Ben Onun Annesiyim oyuncuları ve konusu: Ben Onun Annesiyim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Now TV'nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, 24 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bu sebeple Ben Onun Annesiyim oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı Medyapım imzalı dizi; duygu yoğunluğu, karakter çatışmaları ve gizli hesaplaşmalar üzerine kurulu bir hikayeye sahip. Peki Ben Onun Annesiyim konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Now TV'nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...
Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan drama türündeki yapım, Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u başrolde buluşturuyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Ben Onun Annesiyim oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Ben Onun Annesiyim konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu Now TV’nin Medyapım imzalı yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, yayın hayatına başlıyor.
Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizi, 24 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ KONUSU
Ben Onun Annesiyim dizisi; aile bağlarını, adalet arayışını ve bir annenin kızına duyduğu sınırsız sevgiyi ekrana taşıyacak.
Dizinin konusu şöyle;
Ayşe (Funda Eryiğit), yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır.
Ancak kızı artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiştir ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmemektedir.
Ayşe için bu kavuşmanın tek yolu, kızını evlat edinen adamın yani Kemal’in (Caner Cindoruk) güvenini hatta kalbini kazanmaktan geçer.
Bu süreçte en büyük engeli ise, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi Suna'dır (Zerrin Tekindor).
BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, senaryosunu Özge Aras’ın kaleme aldığı Ben Onun Annesiyim dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle;
Funda Eryiğit, Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor, Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu, Sema Öztürk.
BEN ONUN ANNESİYİM UYARLAMA MI?
Ben Onun Annesiyim dizisi, Güney Kore’de büyük ses getiren “Lie After Lie” dizisinden uyarlandı.
BEN ONUN ANNESİYİM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ben Onun Annesiyim dizisinin çekimleri İstanbul’un Beykoz, Kartal, Fatih gibi ilçelerde gerçekleştiriliyor.
BEN ONUN ANNESİYİM DİZİ KARAKTERLERİ
Funda Eryiğit - Ayşe
Caner Cindoruk - Kemal
Zerrin Tekindor - Suna
Azra Aksu - Zeynep
BEN ONUN ANNESİYİM 1. BÖLÜM ÖZETİ
Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamile halde girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmadığında, tek çare olarak bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel’e emanet eder. Suna, güçlü ve acımasız bir iş kadınıdır; oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Ayşe’ye karşı içinde büyüyen nefreti, torununa duyduğu sevgiyle bastırmaya çalışır.
On yıl boyunca Ayşe, kızının hayaliyle yaşar, her ay gelen birkaç fotoğraf, onun tek tesellisidir. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda hayatının en büyük yalanıyla karşılaşır: Fotoğraflardaki çocuk onun kızı değildir. Suna, Ayşe’yi yıllardır kandırmış ve oğlunun intikamını almak için ondan her şeyini çalmıştır.
Yıkılan Ayşe, Suna’dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal’in yanında büyümektedir.
Ayşe, Zeynep’e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.