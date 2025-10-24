Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan drama türündeki yapım, Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u başrolde buluşturuyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Ben Onun Annesiyim oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Ben Onun Annesiyim konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…