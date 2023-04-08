"Ben seni aldatmadım!" Öldüren suçlama!

"SENİ HİÇBİR ZAMAN ALDATMADIM"

DHA'da yer alan habere göre atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.