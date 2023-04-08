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Haberler Gündem Son dakika haberi: Muğla'da yürekleri yakan olay! "Ben seni aldatmadım!" Öldüren suçlama!
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"Ben seni aldatmadım!" Öldüren suçlama!

Muğla'da, yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra "Seni hiçbir zaman aldatmadım" diyerek video çeken 21 yaşındaki Bahar C., Asar Dağı'ndaki kayalıklardan kendisini boşluğa bıraktı. Bahar'ın cansız bedeni 5 saat sonra olay yerinde bulunurken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Muğla'da yürekleri yakan olay!
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DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı 21 yaşındaki Hüseyin Ö. ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., önceki gün saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı.

"SENİ HİÇBİR ZAMAN ALDATMADIM"

DHA'da yer alan habere göre atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.

VİDEOYU AİLESİNE DE GÖNDERDİ

Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar C.’nin cansız bedenine ulaştı. Bahar C.’nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bahar C.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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