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        Haberler Spor Futbol Benfica: 3 - Rio Ave: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 3 - Rio Ave: 2 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, konuk olduğu Rio Ave'yi 3-2 mağlup etti. Benfica'nın gollerini Orkun Kökçü, Pavlidis ve Kerem Aktürkoğlu attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 23:22 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:22
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        Portekiz Premier Lig'in 26. hafta maçında Benfica, Rio Ave'ye konuk oldu.

        Rio Ave Futebol Clube Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Benfica 3-2 kazandı.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Orkun Kökçü, 53. dakikada penaltıdan Pavlidis ve 80. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

        Rio Ave'nin gollerini ise 64. dakikada Brandon Aguilera ile 75. dakikada Clayton attı.

        Mücadeleye Benfica formasıyla ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 74.dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı.

        6 DAKİKA SONRA GALİBİYETİ GETİRDİ

        Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu 74. dakikada Zeki Amdouni'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80 dakikada Benfica'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

        DEMİR EGE İLK 11'DE BAŞLADI

        Rio Ave'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, 73. dakikada oyundan alındı.

        Bu sonucun ardından Benfica, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 59'a yükseltti ve lider Sporting'in 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Rio Ave, 29 puanda kaldı.

        Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave, Casa Pia'ya konuk olacak.

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