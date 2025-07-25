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        Haberler Bilgi Spor Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!

        Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!

        Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertli ekip, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0, üçüncü hazırlık maçında ise Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:43
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