Benfica - Juventus maçı öncesi rakamlar

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon heyecanı devam ediyor. Benfica, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Juventus takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:05. 3 puanlı Benfica 6. sırada bulunuyor, Juventus 3 puana sahip ve 3. sırada. Benfica, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Juventus, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 360 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Juventus sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Benfica önceki hafta Juventus mücadelesinde 2-1 kazandı.

Juventus ise Benfica karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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