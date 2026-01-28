UEFA Şampiyonlar Ligi sekizinci hafta maçında Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica’ya konuk olacak. Şu ana kadar çıktığı 7 maçta 15 puan toplayan eflatun beyazlılar, ilk 8'e kalmayı neredeyse garantilemiş durumda. 7 maçta 6 puan toplayan Benfica'nın ise sonraki tura kalma ihtimali çok düşük görünüyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…