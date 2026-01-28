Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sekizinci ve son haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Alvaro Arbeloa yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. İlk 8 yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz ekibi ise 6 puanla 29. sırada bulunuyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...
UEFA Şampiyonlar Ligi sekizinci hafta maçında Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica’ya konuk olacak. Şu ana kadar çıktığı 7 maçta 15 puan toplayan eflatun beyazlılar, ilk 8'e kalmayı neredeyse garantilemiş durumda. 7 maçta 6 puan toplayan Benfica'nın ise sonraki tura kalma ihtimali çok düşük görünüyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…
BENFICA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica - Real Madrid maçı, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.
BENFICA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Benfica - Real Madrid maçı, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Estadio da Luz'da oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'e Benfica karşısında ilk 11'de forma şansı verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Prestianni, Barreiro, Sudakov, Pavlidis.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Mbappe, Vinicius.