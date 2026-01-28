Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sekizinci ve son haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Alvaro Arbeloa yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. İlk 8 yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz ekibi ise 6 puanla 29. sırada bulunuyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi sekizinci hafta maçında Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica’ya konuk olacak. Şu ana kadar çıktığı 7 maçta 15 puan toplayan eflatun beyazlılar, ilk 8'e kalmayı neredeyse garantilemiş durumda. 7 maçta 6 puan toplayan Benfica'nın ise sonraki tura kalma ihtimali çok düşük görünüyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…

        2

        BENFICA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Benfica - Real Madrid maçı, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

        3

        BENFICA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Benfica - Real Madrid maçı, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Estadio da Luz'da oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'e Benfica karşısında ilk 11'de forma şansı verecek.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Prestianni, Barreiro, Sudakov, Pavlidis.

        Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde